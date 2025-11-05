«Nun liegt er wieder klar oberhalb der Wachstumsgrenze, sodass konjunkturelle Sorgenfalten kleiner werden - trotz der Tatsache, dass sich das Pendant im Verarbeitenden Gewerbe im Kontraktionsbereich sogar abgeschwächt hat», kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei Helaba. «Erwartungen einer Fed-Zinssenkung zum Ende des Jahres und in den Monaten danach dürften tendenziell kleiner werden, auch vor dem Hintergrund, dass der heute veröffentlichte ADP-Report auf eine mögliche Stabilisierung am Arbeitsmarkt hindeutet.»