«Den Unternehmen der Autoindustrie fehlen weiterhin Aufträge aus dem In- und Ausland», betonte das Ifo-Institut. Von einem Auftragsmangel sind demnach 44,3 Prozent der Firmen betroffen. Einen so hohen Anteil gab es zuletzt im Juli 2020. «Dies wird durch Meldungen über Umsatzrückgang und Stellenabbau bei Herstellern und Zulieferfirmen unterstrichen», hiess es. So drohen etwa bei Volkswagen Werksschliessungen und Entlassungen, ebenso beim Zulieferer Schaeffler.