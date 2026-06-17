Dank operativer Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen, eines günstigen geografischen Mixes sowie geringerer Zölle als erwartet schraubt Straumann das Margenziel deutlich nach oben. Analysten zeigen sich denn auch positiv überrascht.
Die zuständige Vontobel-Analystin wertet die Nachrichten als klar positiv und überdenkt nun ihr Kursziel von aktuell 110 Franken. An der Kaufempfehlung hält sie weiterhin fest.
Der zuständige Barclays-Analyst zeigt sich weniger über die Tatsache der Erhöhung überrascht, als über das Ausmass: «Die Erhöhung ist deutlich stärker als erwartet.» Dabei sei die Erhöhung zu gleichen Teilen etwa auf interne Verbesserungen als auch externe Markt-Faktoren zurückzuführen.
Auch die ZKB sieht in den Neuigkeiten ein «positives Signal» und rechnet mit Konsenserhöhungen. Die Halbjahreszahlen vom 19. August würden nun «der nächste zentrale Prüfstein für die Nachhaltigkeit dieser Margenverbesserung».
(AWP)