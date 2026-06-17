Der zuständige Barclays-Analyst zeigt sich weniger über die Tatsache der Erhöhung überrascht, als über das Ausmass: «Die Erhöhung ist deutlich stärker als erwartet.» Dabei sei die Erhöhung zu gleichen Teilen etwa auf interne Verbesserungen als auch externe Markt-Faktoren zurückzuführen.