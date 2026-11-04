Ende September hatte Rieter überraschend den Abgang von Konzernchef und Verwaltungsratspräsident Thomas Oetterli bekanntgegeben. Dieser hatte den Textilmaschinenhersteller in den vergangenen Jahren durch eine tiefe und lang anhaltende Krise geführt. Insbesondere die Aufgabe des Verwaltungsratspräsidiums kam unerwartet. Laut einer Rieter-Sprecherin gab es allerdings keinen Streit.