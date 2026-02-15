Ein Sprecher ​von Anthropic sagte, das Unternehmen habe ​den Einsatz seines KI-Modells Claude für ​bestimmte Operationen nicht mit dem Pentagon besprochen. Die Gespräche mit der US-Regierung hätten ‌sich bisher auf verschiedene Aspekte der Nutzungsrichtlinie konzentriert, darunter klare Grenzen für vollständig autonome Waffen und die Massenüberwachung im ​Inland. Keine ​davon beziehe sich auf ⁠aktuelle Operationen. Die Zeitung «Wall Street Journal» ​hatte am Freitag ⁠berichtet, dass das KI-Modell Claude von Anthropic über eine ‌Partnerschaft mit dem Datenunternehmen Palantir bei dem Einsatz des US-Militärs zur Ergreifung des ehemaligen venezolanischen Präsidenten Nicolas ‌Maduro eingesetzt wurde. Eine Stellungnahme des Pentagons lag ​zunächst nicht vor.