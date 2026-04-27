Musk fordert andere Struktur für OpenAI

OpenAI hat nach einem inzwischen vollzogenen Umbau eine gemeinnützige Kernorganisation, die eine auf Profit ausgerichtete Firma unter ihrer Kontrolle hat. Musk fordert unter anderem, dass OpenAI komplett in eine Non-Profit-Forschungsorganisation umgewandelt wird und Altman sowie der fürs operative Geschäft zuständige Top-Manager Greg Brockman von ihren Posten enthoben werden. Auch verlangt er eine Wiedergutmachung von mehr als 100 Milliarden Dollar - die aber nicht an ihn, sondern an den gemeinnützigen Arm von OpenAI gehen solle.