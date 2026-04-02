Der Vorstoss, Kinder vor den Schäden sozialer Medien zu schützen, gewinnt weltweit an Dynamik und erreicht zunehmend auch den Heimatmarkt der grossen Technologiekonzerne in den USA.
Mehrere Bundesstaaten, darunter Kalifornien, treiben nun mögliche Regulierungen voran, um die Nutzung sozialer Medien durch junge Menschen einzuschränken, und folgen damit einem Trend, der sich weltweit in den vergangenen Monaten beschleunigt hat.
Weltweite Regulierungswelle
Australien gab den Anstoss für diese Entwicklung und verpflichtete die Unternehmen gemeinsam mit TikTok, Snap und Elon Musks X im Dezember, Nutzer unter 16 Jahren von ihren Plattformen auszuschliessen. Seitdem hat die Bewegung an Fahrt gewonnen: Indonesien, Teile Indiens, das Vereinigte Königreich, Irland, Frankreich, Deutschland, Spanien, Mexiko und Kanada sowie weitere Länder diskutieren über Verbote.
Österreich erklärte am Freitag, noch in diesem Jahr ein Gesetz zur Einschränkung der Nutzung sozialer Medien verabschieden zu wollen, Dänemark hat bereits ähnliche Massnahmen beschlossen, und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sagte, die psychischen Schäden für Kinder seien «eindeutig».
Das Ergebnis ist ein Flickenteppich von Vorschlägen, die von vollständigen Verboten für jüngere Teenager, wie im australischen Modell, bis hin zu elterlicher Zustimmung oder Aufsicht reichen, wie etwa in Brasilien und Portugal. Unterschiedliche Ansätze in zahlreichen Rechtsräumen dürften die Einhaltung der Vorschriften für Technologieunternehmen komplex machen.
«Eltern auf der ganzen Welt erkennen zunehmend die heimtückischen Auswirkungen, die soziale Medien auf die psychische Gesundheit und die körperliche Sicherheit ihrer Kinder haben», sagte Matthew Bergman, Anwalt und Gründer des in Seattle ansässigen Social Media Victims Law Center, das den Kläger in dem Verfahren in Los Angeles vertrat.
Regierungen oder Bundesstaaten könnten mit Altersregeln für soziale Medien die juristischen Schritte seiner Organisation sinnvoll ergänzen, um Unternehmen für ihr Handeln zur Verantwortung zu ziehen, sagte er.
Junge Menschen seien für grosse Technologiekonzerne besonders wichtig, da sie Nutzungsgewohnheiten entwickeln. «Es ist nicht unähnlich wie bei Zigarettenfirmen», sagte er. «Wenn man sie als Teenager abhängig macht, bleiben sie ein Leben lang Kunden.»
Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat ebenfalls erklärt, den Zugang für unter 16-Jährige einschränken zu wollen - obwohl in seinem Bundesstaat Instagram, Googles YouTube und Snapchat beheimatet sind. Die Plattformen sehen sich in den USA mit Tausenden Produkthaftungsklagen konfrontiert, zudem klagen Generalstaatsanwälte in rund 30 Bundesstaaten. Laut Bloomberg Intelligence drohen den Unternehmen Schadensersatzforderungen in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar.
Das Urteil wegen Suchtdesigns zielt auf den Kern dessen ab, was die Netzwerke populär und profitabel macht: ihre Algorithmen, personalisierten Empfehlungen und endlosen Feeds. Zunehmende Regulierung könnte daher auch die Gestaltung der Dienste verändern. Es folgte auf ein Juryurteil in New Mexico, wonach Meta Teenager über die Sicherheit seiner Netzwerke getäuscht habe, verbunden mit zivilrechtlichen Strafzahlungen in Höhe von 375 Millionen Dollar.
Meta und Google erklärten, sie seien mit dem Urteil aus Los Angeles nicht einverstanden und wollten Berufung einlegen. Meta plant auch im Fall New Mexico Berufung.
Wirkung umstritten
Die Wirksamkeit von Verboten ist jedoch umstritten. Drei Monate nach Inkrafttreten der australischen Regelung umgehen viele Kinder Alterskontrollen oder nutzen virtuelle private Netzwerke, um weiterhin auf soziale Medien zuzugreifen. Viele Eltern begrüssen die Massnahmen, andere halten sie für wirkungslos.
Analysten und Brancheninsider sehen die grösste Gefahr darin, dass ein Rückgang junger Nutzer die künftige Nutzerbasis der Plattformen schwächen könnte. Wenn weniger junge Menschen nachrücken, verliert der Netzwerkeffekt, der die Dienste attraktiv macht, an Kraft.
«Die Bedrohung für Meta, Snap und TikTok wächst durch die Erosion der Pipeline jüngerer Nutzer, die entscheidend für Prognosen zum Lebenszeitwert sind, wobei europäische Bestrebungen, soziale Medien für Teenager zu verbieten, nach dem Urteil in Los Angeles zusätzlich an Dynamik gewinnen dürften», schrieb Bloomberg-Intelligence-Analyst Tamlin Bason.
Altersverifikationsverfahren verlangsamen die Gewinnung neuer Nutzer und bremsen das Wachstum, sagte ein früherer Plattformmanager, der anonym bleiben möchte. Zudem erforderten solche Regeln genauere Altersangaben, was zusätzliche Daten erfordere und Datenschutzrisiken erhöhe.
Meta-Chef Mark Zuckerberg sagte aus, Teenager machten nur 1% der Umsätze des Unternehmens aus. Gleichzeitig stellen bevölkerungsreiche Schwellenländer mit möglichen Verboten einige der grössten Nutzerbasen und wichtigsten Wachstumsmärkte dar, während Nordamerika und Europa die profitabelsten Regionen bleiben.
Die jüngsten Gerichtserfolge in den USA haben der Bewegung zusätzlichen Schub gegeben — und selbst Branchenvertreter schliessen sich zunehmend an. Pinterest-Chef Bill Ready erklärte, soziale Medien seien «in ihrer derzeitigen Form nicht sicher für Nutzer unter 16 — weder in den USA noch weltweit». Im Jahr 2023 machte das Unternehmen Konten für unter 16-Jährige standardmässig nicht öffentlich einsehbar. Die Branche riskiere, zum nächsten «Big Tobacco» zu werden. Das Urteil aus Los Angeles sei «ein Weckruf: Die Branche muss jetzt echte Schutzmassnahmen für junge Menschen ergreifen».
«Eine Gruppe gewöhnlicher amerikanischer Bürger hat getan, was US-Regulierungsbehörden bislang nicht geschafft haben», sagte Joanne Gray, Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der University of Sydney, über das Urteil. Es könne eine aggressivere politische Agenda unterstützen, auch wenn der Schutz der Meinungsfreiheit den Unternehmen zugutekommen könnte.
Viele Plattformen betonen, bereits über starke Schutzmechanismen für Kinder zu verfügen, und warnen, Verbote könnten Jugendliche in gefährlichere Bereiche des Internets treiben. Meta, Google und X äusserten sich nicht zu Anfragen.
«Wir glauben, dass ein Verbot für Minderjährige eine schlechte Idee ist. Es muss etwas getan werden, aber ein Verbot ist nicht die richtige Lösung, insbesondere wenn wir uns das australische Beispiel ansehen», sagte Jean Gonié, Senior Director of EMEA Public Policy bei Snap.
«Wir werden das Gesetz durchsetzen, egal wie es aussieht. Wir wollen, dass diese Regulierung keine neuen Probleme schafft und tatsächlich umgesetzt wird», sagte Gaultier Brand-Gazeau, Leiter Public Affairs von TikTok Frankreich. TikTok nutze bereits Altersbestimmungstools und Einschränkungen. Es entferne weltweit 25 Millionen Nutzer pro Quartal wegen Verstössen, so Brand-Gazeau.
Meta führte 2024 «Teenager-Konten» für Instagram ein, die Interaktionen einschränken und sensible Inhalte begrenzen. Nutzer, die bei X angeben, unter 18 zu sein, erhalten standardmässig geschützte Beiträge, die ihnen mehr Kontrolle über Sichtbarkeit geben.
«Altersgrenzen verbreiten sich, weil sie weltweit bei Eltern beliebt sind, die es leid sind, mit ihren Kindern über deren Bildschirmzeit zu streiten», sagte Ravi Iyer, früherer Meta-Manager und heute an der University of Southern California tätig. «Viele Kinder haben ebenfalls das Gefühl, zu viel Zeit am Handy zu verbringen. Daher ist das Thema wirklich weltweit und parteiübergreifend populär.»
In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron ein Verbot sozialer Medien für unter 15-Jährige zu einer zentralen Priorität erklärt, mit dem Ziel einer Umsetzung im September. «Dieses Verbot ist nicht perfekt, es ist nicht die ideale Lösung, aber es ist die einzige, die wir haben, um unsere Jugend zu schützen», sagte die Abgeordnete Laure Miller.
Das Urteil aus Los Angeles sende eine «sehr klare Botschaft, dass Online-Plattformen die Risiken, die sie verursachen, ernst nehmen müssen», sagte EU-Digitalchefin Henna Virkkunen. Die EU-Kommission leitete am selben Tag eine Untersuchung ein, unter anderem zur Altersüberprüfung bei Snapchat.
Plattformen konnten viele Verfahren in den USA bislang dank gesetzlicher Haftungsprivilegien abwehren. Die Klage in Kalifornien zielte jedoch auf Produkthaftung und argumentierte, die Dienste seien bewusst suchterzeugend gestaltet worden. «Ihr Schutzschild ist weg», schrieb Jonathan Haidt am Mittwoch nach dem Urteil auf LinkedIn.
(Bloomberg/cash)