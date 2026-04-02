Die jüngsten Gerichtserfolge in den USA haben der Bewegung zusätzlichen Schub gegeben — und selbst Branchenvertreter schliessen sich zunehmend an. Pinterest-Chef Bill Ready erklärte, soziale Medien seien «in ihrer derzeitigen Form nicht sicher für Nutzer unter 16 — weder in den USA noch weltweit». Im Jahr 2023 machte das Unternehmen Konten für unter 16-Jährige standardmässig nicht öffentlich einsehbar. Die Branche riskiere, zum nächsten «Big Tobacco» zu werden. Das Urteil aus Los Angeles sei «ein Weckruf: Die Branche muss jetzt echte Schutzmassnahmen für junge Menschen ergreifen».