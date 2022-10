Der südkoreanische Investor Mirae Asset sagt Insidern zufolge Elon Musk für die Übernahme von Twitter rund 208 Millionen Dollar (300 Milliarden koreanische Won) zu. Die Finanzierung durch Mirae soll noch vor Ablauf der Frist für die Twitter-Übernahme am 28. Oktober abgeschlossen werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Mirae habe auch Anfang des Jahres in Musks Raketen- und Satellitenfirma SpaceX investiert. Die Finanzgruppe und Musks Anwalt waren für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.