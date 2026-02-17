Grund dafür ⁠seien neben einem schwierigen Marktumfeld erwartete Abschreibungen ‌auf das Anlagevermögen zwischen ‌450 und ​550 Millionen Euro, teilte Südzucker am Dienstag mit. Angesichts dieser Ergebnisbelastung könne es aus Sicht der Geschäftsleitung keine Dividendenzahlung geben.

Verwaltungsrat und Aktionäre müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Für ​das Vorjahr hatte der ​Konzern noch ​0,20 Euro je Aktie an die Anteilseigner ‌ausgeschüttet. Die erwarteten Abschreibungen seien nicht zahlungswirksam und belasteten das operative ​Ergebnis (Ebitda) ​nicht, erklärte ⁠das Mannheimer Unternehmen weiter.

Die ​Anleger zeigten ⁠sich enttäuscht: Die Aktien des ‌im Kleinstwerteindex SDax gelisteten Unternehmens fielen zwischenzeitlich um fast acht ‌Prozent ins Minus.

(Reuters)