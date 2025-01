Die ausstehenden ADS machten noch rund 31 Prozent des Aktienkapitals zum Zeitpunkt der Abspaltung aus, teilte der Telekomkonzern am Freitag in einem Communiqué mit. Sunrise war am 15. November 2024 nach vierjähriger Abwesenheit an die Schweizer Börse SIX zurückgekehrt. Allerdings handelte es sich nicht um einen klassischen Börsengang mit einer Kapitalaufnahme (IPO), sondern um eine Abspaltung vom Mutterkonzern Liberty Global. So erhielten die bisherigen Liberty-Aktionäre Sunrise-ADS, die an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden.