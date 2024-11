Nach der Abspaltung vom britisch-amerikanischen Mutterkonzern Liberty Global will Sunrise am (morgigen) Freitag nach vier Jahren Abwesenheit an die Schweizer Börse SIX zurückkehren. Zum jetzigen Kurs in den USA hätte Sunrise eine Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden Dollar. Dies wäre einer der grössten Börsengänge weltweit in diesem Jahr.