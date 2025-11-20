Einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge wurden 93,1 Prozent der Klasse A ADSs gegen Sunrise-Klasse-A-Aktien, die an der Schweizer Börse SIX kotiert sind, umgetauscht. Die noch bei der Depotbank verbliebenen rund 4,7 Millionen Klasse A Aktien seien gestern nach Börsenschluss im Rahmen einer beschleunigten Bookbuilding-Transaktion verkauft worden.
Der Nettoerlös aus dem Verkauf werde nun entsprechend der Hinterlegungsvereinbarung anteilig an die jeweiligen ehemaligen Sunrise-Klasse-A-ADS-Inhaber ausgezahlt. Abgezogen werden dabei die Gebühren der Depotbank, heisst es weiter.
Die A-Aktien von Sunrise mit dem Tickersymbol «SUNN» sind seit genau einem Jahr an der Schweizer Börse kotiert. Daneben gibt es eine zweite Aktienkategorie B mit zehnfacher Stimmkraft, die Papiere sind jedoch nicht an der Börse kotiert.
(AWP)