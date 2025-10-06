Sunrise war vergangenen November nach vierjähriger Abwesenheit an die Schweizer Börse SIX zurückgekehrt. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen klassischen Börsengang, sondern um eine Abspaltung vom Mutterkonzern. So erhielten die bisherigen Liberty-Aktionäre Sunrise-ADS, die an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelt wurden.