Das US-Unternehmen peilt für das Geschäftsjahr 2024/2025 nun noch einen Umsatz zwischen 21,8 und 22,6 Milliarden Dollar statt 23,5 und 25 Milliarden an. Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der Umsatz zwar um 20 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten aber auf ein doppelt so grosses Plus gehofft. Gleichzeitig brach der Gewinn um überraschend deutliche 75 Prozent auf 0,17 Dollar je Aktie ein.