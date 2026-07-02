Trotz eines überraschend starken Umsatzwachstums - vor allem in den USA - bleibe der Gewinn deutlich hinter den Erwartungen zurück, schreibt die Expertin. Dies deutet aus ihrer Sicht auf eine schwache Gewinnqualität und mögliche Vorzieheffekte durch höhere Auslieferungen an Händler statt an Endkunden hin. Kurzfristig könnte sich dieser Effekt fortsetzen, so die Analystin. Mittelfristig sieht sie jedoch Risiken durch strukturelle Schwächen, Marktanteilsverluste, einen höheren Break-even und anhaltend negativen Cashflow.