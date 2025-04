Finden die Swatch-Aktien endlich einen Boden? Am heutigen Montag fallen die Papiere des Bieler Uhrenkonzerns um zeitweise 9 Prozent auf etwa 120 Franken pro Titel. Dieses Niveau unterschritten die Aktien letztmals in der Finanzkrise im Jahr 2009 und vor 23 Jahren - kurz nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Mit den heutigen Kursverlusten verschärft sich die aktuelle zweijährige Leidensserie. Seit Februar 2023 büssen die Swatch-Aktien 65 Prozent an Wert ein.