Swatch ist das Spiegelbild von Swissquote. Seit März 2023 sinken die Aktien des Uhrenkonzerns fast unaufhaltsam, wobei sie sich seit November 2024 in einem Bodenbildungsprozess befinden - also eine Phase, in der der Aktienkurs nach längeren Verlusten stabil bleibt und sich möglicherweise erholt. Experten passen seit Mai 2023 die Kursziele abermals nach unten an. Bis September 2024 hinkten sie dem Wertverlust der Aktien hinterher. Nun kommen sie ihm voraus.