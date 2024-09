Doch ist es auch für Unternehmensanalysen schwierig, die Aktienkursbewegungen aufgrund fundamentaler Analyse zu prognostizieren. Zu oft weicht der Aktienkurs aus den «normalen» Bandbreiten ab, die das zugrunde liegende Geschäft suggeriert. In solchen Fällen passen Analysten im Nachhinein ihre Kursziele an – nach oben oder nach unten – und korrigieren so ihre anfänglich «falsche» Einschätzung.