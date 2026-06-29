Auch die Polizei hatte am Sonntagabend bestätigt, dass sich die Bevölkerung im Quartier wieder frei bewegen konnte. Laut Arcinfo und dem Radiosender RTN traten etwa 50 bis 200 Liter Säure auf dem Gelände von EM Microelectronic aus. Die Swatch-Tochter produziert laut Website jährlich mehrere hundert Millionen Schaltkreise für über 150 Kunden weltweit.