Der Verwaltungsrat des Schweizer Uhrenkonzerns Swatch Group lehnt den Kandidaten des aktivistischen Investors GreenWood Accounts für einen ‌Sitz im ⁠Gremium ab. Swatch empfehle, auf der virtuellen Generalversammlung vom 12. ⁠Mai gegen Steven Wood zu stimmen, wie der Einladung zu dem Aktionärstreffen ‌vom Mittwoch zu entnehmen war. Wood sei nicht ‌geeignet, die Interessen der Inhaberaktionäre ​im Verwaltungsrat zu vertreten. Er habe einen erheblichen Interessenkonflikt, da 95,98 Prozent aller Aktien, die der GreenWood Builders Fund IV besitze, Namenaktien und lediglich 4,02 Prozent Inhaberaktien seien. Zudem habe er weder einen Bezug ‌zu noch Erfahrung in der schweizerischen Industrie. Neben Plastikuhren produziert der Konzern aus Biel auch Luxusuhren der Marken Omega, Breguet oder Blancpain.