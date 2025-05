Die Anlagestiftung Swiss Life will die Anlagegruppe «Immobilien Schweiz ESG» öffnen. Es sollen neue Ansprüche im Umfang von bis zu rund 450 Millionen Franken ausgegeben werden. Das neue Kapital soll zum Kauf eines Immobilienportfolios verwendet werden, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Die Liegenschaften würden von der Swiss Life AG erworben und bestünden hauptsächlich aus Wohnungen an «gut erschlossenen Agglomerationslagen». Die Zeichungsfrist läuft ab dem heutigen 6. Mai bis zum 13. Juni 2025. Die Ausgabe der Ansprüche erfolge dann am 3. Juli.