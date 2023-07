Mit dem letzte Woche getätigten Verkauf einer Seniorenresidenz in Berlingen/TG an die Warteck-Gruppe seien seit Jahresanfang insgesamt zehn Immobilien im Umfang von 148 Millionen Franken veräussert worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die Transaktion in Berlingen sei dabei mit über 40 Millionen die bedeutendste gewesen. Alle verkauften Liegenschaften hätten bezüglich Lage und Nutzungsart nicht mehr optimal ins eigene Immobilienportfolio gepasst.