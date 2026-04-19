Schadensrisiken steigen

Auch auf der Schadenseite steigen bei den Versicherungskunden die Risiken, was den technologischen Wandel betrifft. Das bekommt auch Swiss Re zu spüren. «Wir haben durchaus schon Schäden gesehen, die mit Technologie zusammenhängen. KI ist ja nicht das einzige Risiko, das von neuen Technologien ausgeht. Auch Software oder Algorithmen können Schäden verursachen, wenn sie nicht das tun, was sie sollen», so Berger.