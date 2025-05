In der Geschäftsleitung von Swiss Re kommt es in den kommenden Monaten zu diversen Änderungen. So wird Kera McDonald per 1. Juni das Amt der Group Chief Underwriting Officer übernehmen. Sie arbeitete bisher in der CorSo-Sparte. Per 1. Oktober tritt Bernhard Kaufmann das Amt des Chief Risk Officers. Er wechselt von der Helvetia zu Swiss Re. Beim Rückversicherer übernimmt er die Nachfolge des langjährigen Risikochefs Patrick Raaflaub, der in den Ruhestand tritt.