Der Konzerngewinn erhöhte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres um 9 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar, wie Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Dazu trug auch ein weiterhin «solides» Anlageergebnis in einem volatilen Marktumfeld bei, wie es heisst. Der Versicherungsumsatz der Gruppe ging dagegen auf 20,3 Milliarden Dollar zurück nach 20,9 Milliarden im Vorjahr. Mit diesen Ergebnissen ist Swiss Re gut auf Kurs, sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen.