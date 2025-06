Das Londoner Gericht hielt in dem am Mittwoch publizierten Urteil fest, dass Versicherer mit Kriegsrisiko-Deckung den Klägern gegenüber ersatzpflichtig sind. All-Risk-Versicherer, darunter auch die Swiss Re-Tochter Corporate Solutions, seien dagegen in diesem Fall zu keinen Zahlungen verpflichtet, teilte die Swiss Re auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit.