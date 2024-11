Denn das bisherige Restrukturierungsprogramm reicht laut dem Management nicht aus. Weil die Nachfrage in der europäischen Industrie nach wie vor schwach, das Produktionsniveau tief und die Wachstumsaussichten der Kunden verhalten seien, brauche es diese Anpassungen, schrieb Swiss Steel. Mit dem Abbau will der Stahlkonzern die Produktionsstandorte in der Schweiz, Deutschland und Frankreich langfristig sichern.