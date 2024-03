Peter Spuhlers Vertreter im Verwaltungsrat von Swiss Steel, Barend Fruithof und Oliver Streuli, treten per sofort zurück, teilte Swiss Steel am Montag mit. Dieser Rücktritt stehe im Zusammenhang mit dem in der Presse kolportierten Entscheid von Spuhlers PCS Holding AG, sich nicht an der anstehenden Kapitalerhöhung zu beteiligen und/oder einem möglichen Ausstieg.