Die Tage des aktuellen VR-Präsidenten und Ex-Swisscom-CEO Jens Alder an der Spitze des Verwaltungsrats seien dennoch gezählt, heisst es weiter. So habe das Gremium einen Headhunter engagiert, um einen geeigneten Nachfolger zu finden. Die Einladung zur Generalversammlung solle in einem Monat verschickt werden.