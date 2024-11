Beide Analysten sind in ihren Einschätzungen offenbar kaum ablenkbar: Während die Swisscom-Papiere vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2024 zuerst stark stiegen und dann markant fielen, blieb Malcolm bei seiner pessimistischen Prognose - «Sell» mit Kursziel zwischen 421 und 410 Franken. Und Mills hielt am «Buy»-Rating fest, das Kursziel passte er einmal an, von 610 auf 600 Franken.