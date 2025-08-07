Die Titel von Swisscom stehen um 9.45 Uhr unverändert zum Vortag bei 580,00 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI notiert derweil mit plus 0,07 Prozent leicht im Plus. Die Swisscom-Aktie hatte zuletzt einen guten Lauf, sie profitiert u.a. davon, dass sie von den US-Zöllen nicht betroffen ist. Seit Jahresbeginn hat sie bereits rund 15 Prozent zugelegt und nähert sich erstmals seit Mai 2023 wieder der Marke von 600 Franken.