Der Telekomkonzern konnte mit einem durchwachsenen Halbjahresergebnis nicht überzeugen, hat die Analysten aber auch nicht enttäuscht.
Die Titel von Swisscom stehen um 9.45 Uhr unverändert zum Vortag bei 580,00 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI notiert derweil mit plus 0,07 Prozent leicht im Plus. Die Swisscom-Aktie hatte zuletzt einen guten Lauf, sie profitiert u.a. davon, dass sie von den US-Zöllen nicht betroffen ist. Seit Jahresbeginn hat sie bereits rund 15 Prozent zugelegt und nähert sich erstmals seit Mai 2023 wieder der Marke von 600 Franken.
Für die Experten von Vontobel entspricht das Ergebnis von Swisscom für das zweite Quartal «weitgehend» den Erwartungen. Aufgrund der bestätigten Prognose und der nach Plan verlaufenden Integration von Vodafone Italia seien «keine wesentlichen» Änderungen der Konsensschätzungen zu erwarten, heisst es in einem Kommentar.
Auch für die ZKB lag das operative Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen. Der Reingewinn habe die Schätzungen indes verfehlt.
(AWP)