Mit Blick auf Regulierung fordert Aeschlimann schnellere Bewilligungsverfahren beim Netzausbau und warnt vor Überregulierung bei KI: «Man sollte nur dort regulieren, wo es tatsächlich Probleme gibt - etwa beim Datenschutz.» Trotz Unsicherheiten durch KI und geopolitische Risiken bleibt Aeschlimann optimistisch: «Innovation entsteht nur angstfrei. Wir müssen keine Angst vor KI haben.»