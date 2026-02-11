Neben den Zahlen richtet sich das Augenmerk der Anleger auf die angekündigte Dividendenerhöhung auf 26 von 22 Franken und die Konkurrenzsituation im hart umkämpften Telekommunikationsmarkt. Deswegen geht die Erosion im Schweizer Telekomgeschäft weiter. Zunächst hatte sich der Wettbewerb bis zum Herbst zwar etwas beruhigt nach der Preisschlacht im ersten Halbjahr 2025. Dann kam es aber erneut zur Wende: Die Offensive von Sunrise mit dem Start der Billigmarke «CHmobile» Anfang November hat den Preiskampf im Mobilfunk markant erhöht.