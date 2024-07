Fibercop-Beteiligung verkauft

Als Folge des Deals hat die Swisscom-Tochter Fastweb Anfang Juli ihre Beteiligung an der italienischen Glasfasernetzfirma Fibercop an das US-Investmentunternehmen KKR verkauft. Fastweb erhielt für den Anteil von 4,5 Prozent an Fibercop einen Verkaufspreis von 439 Millionen Euro. Damit ist Fastweb aus dem Gemeinschaftsunternehmen komplett ausgestiegen, das 2021 zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in Italien von Telecom Italia (TIM), KKR und Fastweb gegründet worden war.