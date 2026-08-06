Der Umsatz schrumpfte spürbar, was auch auf die Euro-Schwäche zurückzuführen war. Dennoch konnte der Branchenprimus deutlich mehr Gewinn einfahren. Von Januar bis Ende Juni erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,22 Milliarden Franken, wie die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Das ist ein Minus von 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.