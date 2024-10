Der erst in diesem Jahr gestartete Verkauf von Bündelangeboten aus Telekomabos und Strom an Privatkunden und Kleinfirmen sei sehr erfolgreich, sagte Konzernchef Christoph Aeschlimann im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP: «Wir haben fast 50'000 Kunden gewonnen. Ein Einstieg der Swisscom in die Stromproduktion oder den Stromhandel sei aber »auf keinen Fall" geplant.