Der schweizerisch-deutsch-französische Staatsbürger ist seit 2021 für die Finanzen von Lonza verantwortlich. Im Swisscom-Verwaltungsrat soll er dann nach einem Jahr die Leitung des Audit Committees übernehmen, wie es weiter hiess. Der aktuelle Chef des Audit-Ausschusses, Roland Abt, erreicht 2027 die statutarische Altersbeschränkung und tritt nicht zur Wiederwahl an.