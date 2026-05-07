Dagegen konnte sich die Swisscom operativ verbessern: Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingkosten (EBITDAaL) legte auf 1,29 Milliarden Franken zu. Das ist ein Plus von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ohne die Euro-Schwäche hätte der Betriebsgewinn gar um 1,3 Prozent zugenommen, hiess es.