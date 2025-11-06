Synergien kommen noch

Bis Ende Dezember rechnet der Konzern mit weiteren Synergien von rund 24 Millionen Euro. Der grosse Schub kommt im nächsten Jahr: Wenn die Migration der Fastweb-Kunden auf das Vodafone-Mobilfunknetz abgeschlossen ist, profitiert die Swisscom in grossem Stil. Im nächsten Jahr sollen rund 240 Millionen Euro an Synergien erzielt werden. Gesamthaft will der Konzern ab 2029 Synergien von rund 600 Millionen Euro erreichen.