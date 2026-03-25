Die Kündigung kommt nicht überraschend. Vor einer Woche hat Swisscom eine Zusammenarbeit mit dem Konkurrenten Telecom Italia angekündigt, um in einem Gemeinschaftsunternehmen bis zu 6000 Mobilfunkmasten zu bauen und zu betreiben. Schon in diesem Zusammenhang hatte ein Swisscom-Sprecher die Kündigung des Vertrags als ein «mögliches Szenario» genannt.