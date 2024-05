Die Transaktion sei auf Kurs, teilte der Schweizer Marktführer am Donnerstag mit. «Unter Vorbehalt regulatorischer und anderer üblicher Genehmigungen wird der Vollzug der Transaktion voraussichtlich im ersten Quartal 2025 erfolgen.» Swisscom will Vodafone Italia für acht Milliarden Euro in bar übernehmen und dann mit seiner italienischen Festnetz-Tochter Fastweb zusammenlegen.