Swisscom hat am Mittwoch mitgeteilt, in fortgeschrittenen Verhandlungen zur vollständigen Übernahme des Mobilfunkanbieters Vodafone Italia zu sein. Swisscom beabsichtigt, Vodafone Italia mit der Swisscom-Tochter Fastweb zu fusionieren, welche auf Festnetzkommunikation spezialisiert ist. Die Übernahme ist offenbar noch in diesem Jahr geplant. Damit entstünde der zweitgrösste Telekomanbieter Italiens hinter Branchenprimus TIM.