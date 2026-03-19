Das Gemeinschaftsprojekt von Fastweb + Vodafone und TIM solle auch den raschen Ausbau von 5G-Netzen landesweit fördern, teilte die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué mit. Die Bauarbeiten sollen sich schrittweise über mehrere Jahre erstrecken. Mit dem Projekt wollen die beiden grossen Mobilfunkanbieter Italiens die Kosten senken und die betriebliche Effizienz steigern.