Swisscom will dabei die Dividende - nach Jahren der Stagnation - von bisher 22 Franken auf 26 Franken ab dem Jahre 2026 erhöhen. Man peile eine weitere Steigerung der Dividende in den folgenden Jahren an, hiess es weiter. Dies wird die Swisscom-Aktionäre, aber auch den Hauptaktionär Eidgenossenschaft freuen.