Unter anderem habe Swisscom angeboten, den Konkurrenten Zugang zur Glasfaserinfrastruktur von Fastweb zu gewähren, wie es in einem von Reuters eingesehenen Schreiben an die Behörde heisst. Fastweb werde zudem Grosshandelsverträge aufrechterhalten, über die Konkurrenten ultraschnelle Festnetz-Internetanschlüsse für Privatkunden bereitstellen. Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hatte im September eine vertiefte Prüfung der acht Milliarden Euro schweren Transaktion eingeleitet. Swisscom will die Akquisition von Vodafone Italia im ersten Quartal 2025 abschliessen.