So erreichten die Aktien der Online-Bank am Freitag im Vormittagshandel mit plus 2,5 Prozent gegenüber dem Vortag ein neues Allzeithoch von 487 Franken pro Aktie. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI legt in der gleichen Zeit 0,7 Prozent zu. Seit Anfang Jahr beträgt das Plus 36,5 Prozent und im 52-Wochen-Vergleich fast 74 Prozent.