SpaceX-IPO mittel- bis langfristig positiv für Nividia

Unter den Namen, welche von SpaceX bedrängt werden dürften, figuriert Tesla. Ob man darin Ironie oder Kalkül erkennen will, bleibe dahingestellt. Der SpaceX-IPO könne jedenfalls nicht nicht positiv für Tesla sein, sagte Joe Gilbert, Portfoliomanager bei Integrity Asset Management im Gespräch mit Bloomberg. «Wir glauben, dass Musks Fokus sich vor allem auf SpaceX konzentrieren wird. Zwar hat Musk in der Vergangenheit gezeigt, dass er mehrere Projekte gleichzeitig managen kann, aber es wirkt, als ob SpaceX jetzt sein neues ‹Lieblingskind› ist – auf Kosten von Tesla.»