«Der grösste Zuwachs in einem dritten Quartal seit einem Jahrzehnt und eine rekordniedrige Abwanderungsquote versetzen uns in die Lage, unsere Prognosen für 2024 erneut anzuheben», sagte Mike Sievert, der Chef des US-Mobilfunkers, am Mittwoch. Sein Unternehmen sei auf einem guten Weg, die mittelfristigen Wachstumsziele zu erreichen.