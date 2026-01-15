Der Kurszuwachs seit dem 1. Januar beträgt 1,6 Prozent. In den letzten 52 Wochen sind es fast 26 Prozent. Mit 16 Kaufempfehlungen und nur einer Verkaufsempfehlung überwiegt derzeit klar der Optimismus unter den Experten. Auch Vontobel betont nach den Zahlen, Richemont sei einer ihrer Favoriten für das hiesige Börsenjahr. Schenkt man dem durchschnittlichen Kursziel Glauben, dürfte sich der Preis mittelfristig auf 181,74 Franken erhöhen.