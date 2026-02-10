Der Fernwartungssoftwareanbieter Teamviewer hat sich angesichts des schwierigen Marktumfelds vorsichtige Ziele für das neue Jahr gesetzt. Das Management um Chef Oliver Steil rechnet damit, dass der Umsatz 2026 währungsbereinigt stagnieren oder um bis zu 3 Prozent wachsen wird, wie der MDax-Konzern am Dienstag mitteilte. Das ist nur am oberen Ende so viel, wie die Göppinger im Herbst noch mindestens angepeilt hatten. Die Lage ist derzeit vor allem bei kleineren und mittleren Kunden sowie beim Zukauf 1E holprig. Obwohl die Markterwartungen nach den vorläufigen Zahlen im Januar bereits gesunken waren, fiel die Aktie kräftig.